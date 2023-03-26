Череватий про бої у Бахмуті: постійні атаки, але ситуацію стабілізували

Він зазначив, що ситуація у Бахмуті складна, проте її вдалося стабілізувати.

"Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього", - сказав Череватий.

За його словами, за добу наші захисники на Бахмутському напрямку знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів ворога.

Череватий додав, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог активізував артилерію, тому обстріли там не припиняються. За останню добу окупанти завдали 370 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Наші військові на цьому напрямку відбили 10 атак росіян.

Речник прокоментував повідомлення західної розвідки про те, що російський наступ на сході України "захлинувся".

"Ми не дали ворогу ніде прорвати нашу оборону. Не дали йому досягнути якогось значного успіху у стратегічній наступальній операції. Тому, можливо, можна й погодитися з цим твердженням", - заявив Череватий.

Нагадаємо, за словами Череватого, наступ російських військ на Бахмутському напрямку уповільнився, проте бої тривають.

Водночас у розвідці зазначають, що говорити про нові великі наступи окупантів не варто, але ворог може спробувати тиснути на інших напрямках.