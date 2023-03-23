Цілі росіян не змінились, можуть спробувати тиснути на інших напрямках, - Юсов

Росія не змінила своїх цілей у війні проти України. Не виключається, що росіяни можуть спробувати робити точки напруги на інших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Наміри ворога, стратегічні цілі недосягнуті, але й не змінилися. Це означає, що ми продовжуємо жити в умовах повномасштабного наступу. Саме тому для України це не стало якоюсь новиною (мова про плани РФ щодо нового наступу - ред.)", - заявив Юсов.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія продовжує регулярно проводити мобілізаційні заходи, перегрупування та залучати резерви.

"Ми не будемо говорити про нові великі наступи, але спроби ворога робити точки напруги не лише на тих напрямках, де вони зазнали невдачі, але й на інших безумовно можуть бути", - додав Юсов.