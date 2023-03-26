Череватый о боях в Бахмуте: постоянные атаки, но ситуацию стабилизировали

Он отметил, что ситуация в Бахмуте сложная, однако ее удалось стабилизировать.

"Вчера было по всему Бахмутскому фронту 18 штурмов, сегодня было 17. До этого было от 35 до 50 и более. Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр резервами их. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутском направлении - 268 обстрелов было всего", - сказал Череватый.

По его словам, за сутки наши защитники на Бахмутском направлении уничтожили танк, несколько единиц артиллерии, два беспилотника, ротный командно-наблюдательный пункт и 10 полевых складов боекомплектов врага.

Череватый добавил, что на Лиманско-Купянском направлении враг активизировал артиллерию, поэтому обстрелы там не прекращаются. За последние сутки оккупанты нанесли 370 ударов со ствольной и реактивной артиллерии. Наши военные в этом направлении отбили 10 атак россиян.

Спикер прокомментировал сообщение западной разведки о том, что российское наступление на востоке Украины "захлебнулось".

"Мы не дали врагу нигде прорвать нашу оборону. Не дали ему добиться какого-либо значительного успеха в стратегической наступательной операции. Поэтому, возможно, можно и согласиться с этим утверждением", - заявил Череватый.

Напомним, по словам Череватого, наступление российских войск на Бахмутском направлении замедлилось, однако бои продолжаются.

В то же время в разведке отмечают, что говорить о новых больших наступлениях оккупантов не стоит, но враг может попытаться давить на другие направления.