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В ЗСУ відреагували на дані британської розвідки щодо Бахмуту: потребує уточнення

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Субота 25 березня 2023 15:26
В ЗСУ відреагували на дані британської розвідки щодо Бахмуту: потребує уточнення Фото: речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook.com/sergij_cerevatij)
Автор: Тетяна Степанова

Дані британської розвідки про те, що наступ російських військ на Бахмутському напрямку уповільнився, потребує уточнення. Місто все ще лишається найгарячішою точкою фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Це потребує аналізу. Останні три дні показують, що сьогодні було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було 30-50. Але це потребує детальнішого аналізу. Найближчий тиждень це покаже", - сказав Череватий.

За словами речника, Бахмут залишається епіцентром бойових дій та напрямом головного удару російських військ.

"За цю добу противник завдав 178 артилерійських ударів як ствольною артилерією, так і РСЗВ, 5 авіаударів. В районі самого міста Бахмут 40 обстрілів і 16 боєзіткнень. 182 окупанти знищені, 218 зазнали поранень. Підбито бойовий вертоліт МІ-24, танк Т-80, БМП та САУ "Гвоздика", - додав Череватий.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, опублікованими у суботу, 25 березня, атака російських військ на місто Бахмут на Донбасі практично зупинилася. Насамперед це результат крайнього виснаження російських сил.

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