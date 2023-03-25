В ЗСУ відреагували на дані британської розвідки щодо Бахмуту: потребує уточнення

Дані британської розвідки про те, що наступ російських військ на Бахмутському напрямку уповільнився, потребує уточнення. Місто все ще лишається найгарячішою точкою фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Це потребує аналізу. Останні три дні показують, що сьогодні було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було 30-50. Але це потребує детальнішого аналізу. Найближчий тиждень це покаже", - сказав Череватий.

За словами речника, Бахмут залишається епіцентром бойових дій та напрямом головного удару російських військ.

"За цю добу противник завдав 178 артилерійських ударів як ствольною артилерією, так і РСЗВ, 5 авіаударів. В районі самого міста Бахмут 40 обстрілів і 16 боєзіткнень. 182 окупанти знищені, 218 зазнали поранень. Підбито бойовий вертоліт МІ-24, танк Т-80, БМП та САУ "Гвоздика", - додав Череватий.