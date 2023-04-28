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Череватий про Бахмут: ЗСУ досягли паритету в артилерії завдяки точності роботи

Фото: Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (podul.ro)
Автор: Сергій Пишкін

На Бахмутському напрямку українським воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі "Україна 24".

Як відзначив Череватий, у ворога залишається математична перевага в артилерії, однак наші воїни продовжують працювати максимально точно.

"Ми перебуваємо, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи та ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників та намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", - розповів речник Східного угруповання військ.

За словами Череватого, артилерія на Східному напрямку є головним гравцем, оскільки авіація ворога не може повною мірою працювати через роботу ППО наших воїнів й не може створити окупантам суттєву перевагу.

Як відзначив речник Східного угруповання, минулої доби ворог також посилив вогневі удари по позиціях українських військових. Загалом у Східній операційній зоні зафіксовано 1145 обстрілів з артилерії різних калібрів та РСЗВ.

На Бахмутському напрямку зафіксовано:

  • 31 бойове зіткнення;
  • 452 обстріли;
  • 5 авіаударів;
  • знищено 125 окупантів, поранено - 130;
  • знищено 2 російські гармати;
  • знищено 2 безпілотники "Орлан-10";
  • знищено три польові склади.

На Лимансько-Куп'янському напрямку зафіксовано:

  • 560 обстрілів;
  • 7 бойових зіткнень;
  • 32 окупанти знищено, 82 - поранено;
  • знищено 2 міномети;
  • знищено 2 гармати;
  • знищено комплекс "Муром-С".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив важливість оборони Бахмуту.

Як відзначив Череватий, Бахмут став майже не придатним для життя через значні руйнування. Також в місті досі перебувають цивільні, однак їх важко евакуювати через бойові дії.

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Війна в УкраїніБахмут