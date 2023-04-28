Череватий про Бахмут: ЗСУ досягли паритету в артилерії завдяки точності роботи

Як відзначив Череватий, у ворога залишається математична перевага в артилерії, однак наші воїни продовжують працювати максимально точно.

"Ми перебуваємо, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи та ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників та намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", - розповів речник Східного угруповання військ.

За словами Череватого, артилерія на Східному напрямку є головним гравцем, оскільки авіація ворога не може повною мірою працювати через роботу ППО наших воїнів й не може створити окупантам суттєву перевагу.

Як відзначив речник Східного угруповання, минулої доби ворог також посилив вогневі удари по позиціях українських військових. Загалом у Східній операційній зоні зафіксовано 1145 обстрілів з артилерії різних калібрів та РСЗВ.

На Бахмутському напрямку зафіксовано:

31 бойове зіткнення;

452 обстріли;

5 авіаударів;

знищено 125 окупантів, поранено - 130;

знищено 2 російські гармати;

знищено 2 безпілотники "Орлан-10";

знищено три польові склади.

На Лимансько-Куп'янському напрямку зафіксовано: