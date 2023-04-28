Череватий про Бахмут: ЗСУ досягли паритету в артилерії завдяки точності роботи

На Бахмутському напрямку українським воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі "Україна 24".
Як відзначив Череватий, у ворога залишається математична перевага в артилерії, однак наші воїни продовжують працювати максимально точно.
"Ми перебуваємо, грубо кажучи, на артилерійській дієті... Наші артилеристи та ракетники звикли до цього, тому вони максимально точно, максимально звіряють цілі з даними безпілотників та намагаються їх вражати. І по суті досягають паритету тим, що якісно вражають цілі", - розповів речник Східного угруповання військ.
За словами Череватого, артилерія на Східному напрямку є головним гравцем, оскільки авіація ворога не може повною мірою працювати через роботу ППО наших воїнів й не може створити окупантам суттєву перевагу.
Як відзначив речник Східного угруповання, минулої доби ворог також посилив вогневі удари по позиціях українських військових. Загалом у Східній операційній зоні зафіксовано 1145 обстрілів з артилерії різних калібрів та РСЗВ.
На Бахмутському напрямку зафіксовано:
На Лимансько-Куп'янському напрямку зафіксовано:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив важливість оборони Бахмуту.
Як відзначив Череватий, Бахмут став майже не придатним для життя через значні руйнування. Також в місті досі перебувають цивільні, однак їх важко евакуювати через бойові дії.
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