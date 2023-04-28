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Череватый о Бахмуте: ВСУ достигли паритета в артиллерии благодаря точности работы

Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (podul.ro)
Автор: Сергей Пышкин

На Бахмутском направлении украинским воинам удалось добиться паритета в артиллерии благодаря точности работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире "Украина 24".

Как отметил Череватый, у врага остается математическое преимущество в артиллерии, однако наши воины продолжают работать максимально точно.

"Мы находимся, грубо говоря, на артиллерийской диете... Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", - рассказал представитель Восточной группировки войск.

По словам Череватого, артиллерия на Восточном направлении является главным игроком, поскольку авиация врага не может в полной мере работать из-за работы ПВО наших воинов и не может создать оккупантам существенное преимущество.

Как отметил спикер Восточной группировки, за прошедшие сутки враг также усилил огневые удары по позициям украинских военных. Всего в Восточной операционной зоне зафиксировано 1145 обстрелов из артиллерии различных калибров и РСЗО.

На Бахмутском направлении зафиксировано:

  • 31 боевое столкновение;
  • 452 обстрела;
  • 5 авиаударов;
  • уничтожено 125 окупантов, ранено - 130;
  • уничтожены 2 русские пушки;
  • уничтожены 2 беспилотника "Орлан-10";
  • уничтожены три полевых состава.

На Лиманско-Купянском направлении зафиксировано:

  • 560 обстрелов;
  • 7 боевых столкновений;
  • 32 оккупанта уничтожены, 82 - ранены;
  • уничтожено 2 миномета;
  • уничтожено 2 пушки;
  • уничтожен комплекс "Муром-С".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объяснил важность обороны Бахмута.

Как отметил Череватый, Бахмут стал почти не пригоден для жизни из-за значительных разрушений. Также в городе до сих пор находятся гражданские, однако их трудно эвакуировать из-за боевых действий.

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Война в УкраинеБахмут