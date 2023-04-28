Череватый о Бахмуте: ВСУ достигли паритета в артиллерии благодаря точности работы

Как отметил Череватый, у врага остается математическое преимущество в артиллерии, однако наши воины продолжают работать максимально точно.

"Мы находимся, грубо говоря, на артиллерийской диете... Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", - рассказал представитель Восточной группировки войск.

По словам Череватого, артиллерия на Восточном направлении является главным игроком, поскольку авиация врага не может в полной мере работать из-за работы ПВО наших воинов и не может создать оккупантам существенное преимущество.

Как отметил спикер Восточной группировки, за прошедшие сутки враг также усилил огневые удары по позициям украинских военных. Всего в Восточной операционной зоне зафиксировано 1145 обстрелов из артиллерии различных калибров и РСЗО.

На Бахмутском направлении зафиксировано:

31 боевое столкновение;

452 обстрела;

5 авиаударов;

уничтожено 125 окупантов, ранено - 130;

уничтожены 2 русские пушки;

уничтожены 2 беспилотника "Орлан-10";

уничтожены три полевых состава.

На Лиманско-Купянском направлении зафиксировано: