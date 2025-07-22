Черешня по 1500 гривень - це реальність: що це за ягода та хто її купує

Ціни на черешню в Україні цього року зросли через неврожай в Європі та інших частинах світу. Супермаркети в травні продавали по 1500 гривень за кілограм.

Про це сказав президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦЕС.

Як зазначив експерт, черешня і так примхлива, а головна причина подорожчання ягоди це "абсолютно комплексний, страшенний неврожай"

"Неврожай - що в Туреччині, що в Узбекистані, що в Україні, що в Європі - скрізь. Більш-менш притомний врожай був у Греції, але скільки тої Греції? Вся Європа хотіла купувати її черешню, і ми там не дуже вже конкурентні як покупці", - сказав він.

Товар повинен бути на полиці

Баштанник розповів, що в травні ціни були високими та доходили до 1500 гривень за кілограм.

"Що то за черешня така? Оскільки попит на таку черешню в травні дуже малий, враховуючи ціну, і відсоток народу, навіть у Києві, який споживав таку черешню, десь до 0 наближається, то всі імпортери прекрасно розуміють, що такі позиції немає сенсу завозити машинними нормами - тонами, десятками тонн", - сказав він.

За його словами, це виглядає наступним чином.

"Імпортери отакого нішевого продукту - як-от батат, імбир, ще речі, що в невеликих кількостях продаються - вони що роблять? Вантажать збірну машину. Переважно - в Роттердамі, у Нідерландах. Чому там? Нідерланди - це класний перевалочний хаб, куди з’їжджається вся екзотика для нас з усього світу і там це все фасується, відправляється по всій Європі", - сказав Баштанник.

Відповідно імпортер везе один піддон-палету того, того і в тому числі піддон черешні з Іспанії. Відповідно, купа посередників, перевалок і логістики на таку невелику кількість - вони сильно накручуються.

"Тому що, наприклад, наскільки я знаю, ціна в Іспанії на черешню була - нехай 6–7 євро, тобто це не 1500 грн. Це причина - не сезон", - розповів експерт.

Баштанник навів приклад зі своєї практики. "Ми колись постачали таку ягоду, як жимолость, і поставили 300 кілограмів - продалося аж 3. Я сам бачив базу онлайн. 297 - списалося. Але воно там повинно бути. А відповідно, це все списання - теж має лягати в ціну, в собівартість. Тому - накрутка на накрутку, і отак воно все складається в 1500 гривень", - сказав експерт.