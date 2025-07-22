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Черешня по 1500 гривен - это реальность: что это за ягода и кто ее покупает

Украина, Вторник 22 июля 2025 12:57
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Черешня по 1500 гривен - это реальность: что это за ягода и кто ее покупает Фото: супермаркеты продавали черешню по 1500 гривен за килограмм (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на черешню в Украине в этом году выросли из-за неурожая в Европе и других частях мира. Супермаркеты в мае продавали по 1500 гривен за килограмм.

Об этом сказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦЭС.

Как отметил эксперт, черешня и так капризна, а главная причина подорожания ягоды это "абсолютно комплексный, страшный неурожай"

"Неурожай - что в Турции, что в Узбекистане, что в Украине, что в Европе - везде. Более-менее вменяемый урожай был в Греции, но сколько той Греции? Вся Европа хотела покупать ее черешню, и мы там не очень уж конкурентные как покупатели", - сказал он.

Товар должен быть на полке

Баштанник рассказал, что в мае цены были высокими и доходили до 1500 гривен за килограмм.

"Что это за черешня такая? Поскольку спрос на такую черешню в мае очень мал, учитывая цену, и процент народа, даже в Киеве, который потреблял такую черешню, где-то к 0 приближается, то все импортеры прекрасно понимают, что такие позиции нет смысла завозить машинными нормами - тонами, десятками тонн", - сказал он.

По его словам, это выглядит следующим образом.

"Импортеры этакого нишевого продукта - например батат, имбирь, еще вещи, которые в небольших количествах продаются - они что делают? Грузят сборную машину. Преимущественно - в Роттердаме, в Нидерландах. Почему там? Нидерланды - это классный перевалочный хаб, куда съезжается вся экзотика для нас со всего мира и там это все фасуется, отправляется по всей Европе", - сказал Баштанник.

Соответственно импортер везет один поддон-палету того, того и в том числе поддон черешни из Испании. Соответственно, куча посредников, перевалок и логистики на такое небольшое количество - они сильно накручиваются.

"Потому что, например, насколько я знаю, цена в Испании на черешню была - пусть 6-7 евро, то есть это не 1500 грн. Это причина - не сезон", - рассказал эксперт.

Баштанник привел пример из своей практики: "Мы когда-то поставляли такую ягоду, как жимолость, и поставили 300 килограммов - продалось аж 3. Я сам видел базу онлайн. 297 - списалось. Но оно там должно быть. А соответственно, это все списание - тоже должно ложиться в цену, в себестоимость. Поэтому - накрутка на накрутку, и так оно все складывается в 1500 гривен", - сказал эксперт.

Цены на продукты в Украине

По данным, Госстата, средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в июне 2025 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 23,2%. Фрукты подорожали на 51,7%.

Напомним, президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник заявил, что рекордная цена на яблоки в Украине вызвана подорожанием апельсинов в Бразилии.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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