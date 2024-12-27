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"Чєпух" і компанія". Третя штурмова взяла в полон групу окупантів (відео допиту)

П'ятниця 27 грудня 2024 15:50
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"Чєпух" і компанія". Третя штурмова взяла в полон групу окупантів (відео допиту) Ілюстративне фото: ЗСУ взяли в полон групу окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники з Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ взяли в полон групу з чотирьох російських окупантів. Ворожі солдати розповіли, як вони потрапили на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову в Telegram.

Під час допиту два ворожі солдати розповіли, що вони пішли воювати проти України, оскільки їм загрожував тюремний термін.

Попереджаємо, на відео присутня нецензурна лексика!

"У мене був вибір - або сісти на десять років, або на півроку спробувати (воювати - ред.)", - зазначив один з окупантів із позивним "Чєпух".

Інший солдат РФ розповів, що він приїхав в Україну "заробляти гроші". Йому пообіцяли, що він буде водієм, але згодом відправили на штурми.

Росіяни розповіли, що у військкоматі їх обманюють. Оскільки спочатку їм можуть обіцяти "відправку в тил", але в результаті всіх відправляють на штурми.

Примітно, що один з росіян, який потрапив у полон, був підписаний на Третю штурмову в Telegram. За словами солдата, він "дивився відео про дрони".

До слова, нещодавно в Третій штурмовій показали, як українські захисники брали в полон групу російських окупантів у Харківській області.

Під час операції бійці використовували БМП M113, а також танки.

При цьому сьогодні, 27 грудня, стало відомо, що українські воїни вперше взяли в полон північнокорейського солдата.

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