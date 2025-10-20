"Чемпіони терору": ГУР опублікувало нові дані про спортсменів-учасників пропаганди РФ

Російські та білоруські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території України та брали участь у пропагандистських заходах, і надалі безперешкодно виступають на міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
У межах проєкту "Чемпіони терору" на порталі War&Sanctions оприлюднено дані десяти спортсменів, причетних до пропаганди та співпраці з окупаційною владою.
Серед є фігурантів оновлення:
У міністерстві наголошують, що робота над блокуванням таких спортсменів триватиме, а міжнародні федерації мають посилити контроль щодо критеріїв "нейтрального статусу".
Раніше ми писали про те, що Головне управління розвідки МО України та Міністерство молоді та спорту України викрили чергову партію спортсменів, тренерів і функціонерів, які беруть активну участь в інформаційно-психологічних операціях проти України.