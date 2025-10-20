"Чемпионы террора": ГУР опубликовало новые данные о спортсменах-участниках пропаганды РФ

В рамках проекта "Чемпионы террора" на портале War&Sanctions обнародованы данные десяти спортсменов, причастных к пропаганде и сотрудничеству с оккупационными властями.

Среди фигурантов есть фигуранты обновления:

Елена Кириллова (Надель) - исполняющая обязанности так называемого "министра спорта Херсонской области", организатор пропагандистских спортивных мероприятий на ВОТ.

Алсу Миназова - российская слаломщица, которая в 2025 году получила нейтральный статус и выступила на чемпионатах Австралии и Океании, несмотря на участие в пропагандистских акциях.

Алина Гарнасько - белорусская гимнастка, участвовавшая в фестивале, организованном режимом Лукашенко, и выступавшая на международных турнирах в Европе как "нейтральная спортсменка".

Яна Сотиева, Регина Шайдуллина и Анастасия Романова - тяжелоатлетки, которые тренировались на ВОТ. После обращения Украины Международная федерация тяжелой атлетики отменила их участие на Чемпионате мира-2025, а вместе с ними - еще десять спортсменов из РФ и Беларуси.

В министерстве отмечают, что работа над блокировкой таких спортсменов будет продолжаться, а международные федерации должны усилить контроль за критериями "нейтрального статуса".