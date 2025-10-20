"Чемпионы террора": ГУР опубликовало новые данные о спортсменах-участниках пропаганды РФ

Российские и белорусские спортсмены, которые посещали временно оккупированные территории Украины и участвовали в пропагандистских мероприятиях, и в дальнейшем беспрепятственно выступают на международных соревнованиях под нейтральным статусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
В рамках проекта "Чемпионы террора" на портале War&Sanctions обнародованы данные десяти спортсменов, причастных к пропаганде и сотрудничеству с оккупационными властями.
Среди фигурантов есть фигуранты обновления:
В министерстве отмечают, что работа над блокировкой таких спортсменов будет продолжаться, а международные федерации должны усилить контроль за критериями "нейтрального статуса".
Ранее мы писали о том, что Главное управление разведки МО Украины и Министерство молодежи и спорта Украины разоблачили очередную партию спортсменов, тренеров и функционеров, которые принимают активное участие в информационно-психологических операциях против Украины.