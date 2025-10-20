"Чемпіони терору": ГУР опублікувало нові дані про спортсменів-учасників пропаганди РФ

Російські та білоруські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території України та брали участь у пропагандистських заходах, і надалі безперешкодно виступають на міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

У межах проєкту "Чемпіони терору" на порталі War&Sanctions оприлюднено дані десяти спортсменів, причетних до пропаганди та співпраці з окупаційною владою. Серед є фігурантів оновлення: Єлєна Кіриллова (Надєль) - виконувачка обов’язків так званого «міністра спорту Херсонської області», організаторка пропагандистських спортивних заходів на ТОТ.

Алсу Міназова - російська слаломниця, яка у 2025 році отримала нейтральний статус і виступила на чемпіонатах Австралії та Океанії, попри участь у пропагандистських акціях.

Аліна Гарнасько - білоруська гімнастка, що брала участь у фестивалі, організованому режимом Лукашенка, і виступала на міжнародних турнірах у Європі як "нейтральна спортсменка".

Яна Сотієва, Регіна Шайдулліна та Анастасія Романова - важкоатлетки, які тренувалися на ТОТ. Після звернення України Міжнародна федерація важкої атлетики скасувала їхню участь на Чемпіонаті світу-2025, а разом із ними - ще десятьох спортсменів із РФ і Білорусі. У міністерстві наголошують, що робота над блокуванням таких спортсменів триватиме, а міжнародні федерації мають посилити контроль щодо критеріїв "нейтрального статусу".