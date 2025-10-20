ua en ru
"Чемпіони терору": ГУР опублікувало нові дані про спортсменів-учасників пропаганди РФ

Росія, Понеділок 20 жовтня 2025 09:32
"Чемпіони терору": ГУР опублікувало нові дані про спортсменів-учасників пропаганди РФ Ілюстративне фото: ГУР опублікувало нові дані про спортсменів-учасників пропаганди РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські та білоруські спортсмени, які відвідували тимчасово окуповані території України та брали участь у пропагандистських заходах, і надалі безперешкодно виступають на міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

У межах проєкту "Чемпіони терору" на порталі War&Sanctions оприлюднено дані десяти спортсменів, причетних до пропаганди та співпраці з окупаційною владою.

Серед є фігурантів оновлення:

  • Єлєна Кіриллова (Надєль) - виконувачка обов’язків так званого «міністра спорту Херсонської області», організаторка пропагандистських спортивних заходів на ТОТ.
  • Алсу Міназова - російська слаломниця, яка у 2025 році отримала нейтральний статус і виступила на чемпіонатах Австралії та Океанії, попри участь у пропагандистських акціях.
  • Аліна Гарнасько - білоруська гімнастка, що брала участь у фестивалі, організованому режимом Лукашенка, і виступала на міжнародних турнірах у Європі як "нейтральна спортсменка".
  • Яна Сотієва, Регіна Шайдулліна та Анастасія Романова - важкоатлетки, які тренувалися на ТОТ. Після звернення України Міжнародна федерація важкої атлетики скасувала їхню участь на Чемпіонаті світу-2025, а разом із ними - ще десятьох спортсменів із РФ і Білорусі.

У міністерстві наголошують, що робота над блокуванням таких спортсменів триватиме, а міжнародні федерації мають посилити контроль щодо критеріїв "нейтрального статусу".

Раніше ми писали про те, що Головне управління розвідки МО України та Міністерство молоді та спорту України викрили чергову партію спортсменів, тренерів і функціонерів, які беруть активну участь в інформаційно-психологічних операціях проти України.

