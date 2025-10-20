ua en ru
"Чемпионы террора": ГУР опубликовало новые данные о спортсменах-участниках пропаганды РФ

Россия, Понедельник 20 октября 2025 09:32
"Чемпионы террора": ГУР опубликовало новые данные о спортсменах-участниках пропаганды РФ Иллюстративное фото: ГУР опубликовало новые данные о спортсменах-участниках пропаганды РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские и белорусские спортсмены, которые посещали временно оккупированные территории Украины и участвовали в пропагандистских мероприятиях, и в дальнейшем беспрепятственно выступают на международных соревнованиях под нейтральным статусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В рамках проекта "Чемпионы террора" на портале War&Sanctions обнародованы данные десяти спортсменов, причастных к пропаганде и сотрудничеству с оккупационными властями.

Среди фигурантов есть фигуранты обновления:

  • Елена Кириллова (Надель) - исполняющая обязанности так называемого "министра спорта Херсонской области", организатор пропагандистских спортивных мероприятий на ВОТ.
  • Алсу Миназова - российская слаломщица, которая в 2025 году получила нейтральный статус и выступила на чемпионатах Австралии и Океании, несмотря на участие в пропагандистских акциях.
  • Алина Гарнасько - белорусская гимнастка, участвовавшая в фестивале, организованном режимом Лукашенко, и выступавшая на международных турнирах в Европе как "нейтральная спортсменка".
  • Яна Сотиева, Регина Шайдуллина и Анастасия Романова - тяжелоатлетки, которые тренировались на ВОТ. После обращения Украины Международная федерация тяжелой атлетики отменила их участие на Чемпионате мира-2025, а вместе с ними - еще десять спортсменов из РФ и Беларуси.

В министерстве отмечают, что работа над блокировкой таких спортсменов будет продолжаться, а международные федерации должны усилить контроль за критериями "нейтрального статуса".

Ранее мы писали о том, что Главное управление разведки МО Украины и Министерство молодежи и спорта Украины разоблачили очередную партию спортсменов, тренеров и функционеров, которые принимают активное участие в информационно-психологических операциях против Украины.

