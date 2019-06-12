В чемпионате Украины ввели плей-офф за место в Лиге Европы

Начиная с сезона 2019/20 в чемпионате Украины вводится еще один плей-офф - за место в Лиге Европы УЕФА. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЛ.

Отмечается, соответствующие изменения в регламент проведения соревнований были внесены 12 июня на общем собрании участников высшей лиги.

Согласно решению клубов, по итогам второго этапа чемпионата УПЛ сезона 2019/20 годов состоится двухраундовый плей-офф за право сыграть в Лиге Европы: в первом раунде, который состоит из одного матча, 5 команда на своем поле сыграет с 8, а 6 также на своем поле - с 7 Победители пар также в одном матче (в поле команды, занявшей выше итоговое место в Чемпионате) разыграют "путевку" в Лигу Европы сезона 2020/21 годов.

В случае, если путевку в Лигу Европы сезона 2020/21 годов получит победитель Кубка Украины, то в матчах плей-офф сыграют 4, 5, 6, 7 команды сезона.

Напомним, поражение "Арсенала" в финале Лиги Европы с "Челси" (4:1) облегчило "Динамо" путь в группу Лиги чемпионов.