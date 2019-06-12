В чемпіонаті України ввели плей-офф за місце у Лізі Європи

Починаючи з сезону 2019/20 в чемпіонаті України вводиться ще один плей-офф - за місце в Лізі Європи УЄФА. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.

Зазначається, відповідні зміни в регламент проведення змагань були внесені 12 червня на загальних зборах учасників вищої ліги.

Згідно з рішенням клубів, за підсумком другого етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2019/20 років відбудеться двораундовий плей-офф за право зіграти в Лізі Європи: в першому раунді, який складається з одного матчу, 5 команда на своєму полі зіграє з 8, а 6 також на своєму полі - із 7. Переможці пар також в одному матчі (на полі команди, що посіла вище підсумкове місце в Чемпіонаті) розіграють "путівку" в Лігу Європи сезону 2020/21 років.

У випадку, якщо путівку в Лігу Європи сезону 2020/21 років здобуде переможець Кубка України, то у матчах плей-офф зіграють 4, 5, 6, 7 команди сезону.

Нагадаємо, поразка "Арсеналу"у фіналі Ліги Європи з "Челсі" (4:1) полегшила "Динамо" шлях у групу Ліги чемпіонів.