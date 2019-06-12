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Все клубы УПЛ поддержали участие "Олимпика" в чемпионате

Новости » Спорт    12.06.2019 - 14:42
Все клубы УПЛ поддержали участие "Олимпика" в чемпионате
Фото: футболисты "Олимпика" (olimpik.com.ua)

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома УАФ

Представители всех 12 клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ) поддержали участие "Олимпика" в розыгрыше чемпионата Украины сезона 2019/20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter донецкого клуба.

Голосование состоялось на Общих сборах участников УПЛ 12 июня 2019 года, которые проходили в Доме футбола.

Отмечается, что окончательное решение о получении "Олимпиком" аттестата на следующий сезон будет принято завтра на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола.

Напомним, УАФ отказала "Олимпику" в выдаче аттестата на сезон Премьер-лиги 2019/20. Ранее две молодежные команды "Олимпика" U-21 и U-19 были дисквалифицированы из-за участия в договорных матчах. Согласно регламенту, для участия команды в УПЛ клуб должен также чувствовать и в молодежных соревнованиях.

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