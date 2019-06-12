Все клубы УПЛ поддержали участие "Олимпика" в чемпионате

Фото: футболисты "Олимпика" (olimpik.com.ua)

Окончательное решение будет принято на заседании исполкома УАФ

Представители всех 12 клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ) поддержали участие "Олимпика" в розыгрыше чемпионата Украины сезона 2019/20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter донецкого клуба.

Голосование состоялось на Общих сборах участников УПЛ 12 июня 2019 года, которые проходили в Доме футбола.

Отмечается, что окончательное решение о получении "Олимпиком" аттестата на следующий сезон будет принято завтра на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола.

Общим собранием УПЛ вынесли решение по ФК Олимпик. Все 12 клубов поддержали участие главной команды ФК Олимпик в соревнованиях УПЛ. Завтра состоится исполком УАФ, и там примут окончательное решение по участию главной команды в УПЛ. Мы уже ближе на шаг к победе!

Ждём... pic.twitter.com/ueRtcnWGcx — FC Olympic (@fcolympic_don) June 12, 2019

Напомним, УАФ отказала "Олимпику" в выдаче аттестата на сезон Премьер-лиги 2019/20. Ранее две молодежные команды "Олимпика" U-21 и U-19 были дисквалифицированы из-за участия в договорных матчах. Согласно регламенту, для участия команды в УПЛ клуб должен также чувствовать и в молодежных соревнованиях.