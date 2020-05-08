В чемпионате Испании нет утвержденной даты возобновления сезона

Фото: Испанские клубы возвращаются к индивидуальным тренировкам (twitter.com/LaLiga)

Ла Лига опровергла слова главного тренера "Леганеса"

Ла Лига отказалась подтвердить заявление главного тренера "Леганеса" Хавьера Агирре, который сообщил, что сезон чемпионата Испании планируется возобновить 20 июня. Об этом Reuters сообщил официальный представитель Примеры.

"Подтвержденной даты возобновления сезона нет. Мы начнем тренировки, а затем будем ждать решения правительства. Мы намерены возобновить сезон в июне, если власти посчитают это возможным", - заявил он.

Ранее Агирре в эфире мексиканского веб-сайта Marca Claro сообщил, что руководство Ла Лиги проинформировало клубы о намерении возобновить чемпионат Испании 20 июня. Оставшиеся матчи сезона планируется сыграть до 26 июля.

Чемпионат Испании, как и во всех ведущих европейских лигах, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. После 27 туров лидером таблицы Примеры является "Барселона", опережающая на два очка мадридский "Реал".

Ранее командам разрешили проводить индивидуальные тренировки. Обязательное условие - все игроки должны пройти тестирование на коронавирус. Некоторые клубы уже объявили о постепенном возобновлении занятий.

Напомним, президент футбольного чемпионата Испании Хавьер Тебас озвучил три потенциальных даты возобновления турнира - 28 мая, 6 июня и 28 июня. Затем СМИ писали о планах провести рестарт в одну из пятниц - 12, 19 или 26 июня.