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Финал Кубка Испании по футболу состоится в присутствии болельщиков

Новости » Спорт     04.05.2020 - 17:58
Финал Кубка Испании по футболу состоится в присутствии болельщиков
Фото: (twitter.com/RealSociedad)

Об этом договорились "Атлетик" и "Сосьедад"

Финалисты Кубка Испании "Атлетик" Бильбао и "Реал Сосьедад" договорились провести решающий матч со зрителями на трибунах. Об этом говорится официальном заявлении на сайте клубов.

Президенты клубов встречались с руководителем Королевской федерации футбола Испании и договорились о том, что финал Кубка Испании состоится в присутствии болельщиков тогда, когда это будет возможно.

"Оба клуба всегда хотели провести этот матч рядом со своими фанатами. Это наше самое большое желание", - говорится в заявлении "Атлетика".

При этом клубы потребовали гарантии от федерации: они хотят, чтобы выигранный трофей считался официальным.

Если провести финал Кубка Испании не удастся в установленные УЕФА сроки, то место в Лиге Европы отправится не победителю турнира, а будет определено согласно позициям в чемпионате. И "Атлетик", и "Сосьедад" готовы пожертвовать потенциальной позицией в турнире ради того, чтобы иметь возможность сыграть финальный матч при зрителях.

Сезон-2019/20 в Испании, как и во всех ведущих европейских чемпионатах, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ла Лига рассматривает даты 28 мая, 6 июня и 28 июня для возобновления матчей.

Ранее сообщалось, что руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен.

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