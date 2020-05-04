Финал Кубка Испании по футболу состоится в присутствии болельщиков

Фото: (twitter.com/RealSociedad)

Об этом договорились "Атлетик" и "Сосьедад"

Финалисты Кубка Испании "Атлетик" Бильбао и "Реал Сосьедад" договорились провести решающий матч со зрителями на трибунах. Об этом говорится официальном заявлении на сайте клубов.

Президенты клубов встречались с руководителем Королевской федерации футбола Испании и договорились о том, что финал Кубка Испании состоится в присутствии болельщиков тогда, когда это будет возможно.

OFICIAL I Los presidentes de @RealSociedad y @AthleticClub han acordado solicitar a la @rfef que la final de la #CopaDelRey 2019-20 se celebre a puerta abierta en una próxima fecha a determinar.#BiziAmetsa #AthleticClub https://t.co/kmbkwyaruF — Athletic Club (@AthleticClub) May 4, 2020

"Оба клуба всегда хотели провести этот матч рядом со своими фанатами. Это наше самое большое желание", - говорится в заявлении "Атлетика".

COMUNICADO OFICIAL I Los presidentes de @AthleticClub y @RealSociedad han acordado solicitar a la @rfef que la final de la #CopaDelRey 2019-20 se pueda celebrar a puerta abierta.#AurreraReala https://t.co/52n7cXnckF — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 4, 2020

При этом клубы потребовали гарантии от федерации: они хотят, чтобы выигранный трофей считался официальным.

Если провести финал Кубка Испании не удастся в установленные УЕФА сроки, то место в Лиге Европы отправится не победителю турнира, а будет определено согласно позициям в чемпионате. И "Атлетик", и "Сосьедад" готовы пожертвовать потенциальной позицией в турнире ради того, чтобы иметь возможность сыграть финальный матч при зрителях.

Сезон-2019/20 в Испании, как и во всех ведущих европейских чемпионатах, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ла Лига рассматривает даты 28 мая, 6 июня и 28 июня для возобновления матчей.

Ранее сообщалось, что руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен.