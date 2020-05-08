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У чемпіонаті Іспанії немає затвердженої дати поновлення сезону

Новини » Спорт     08.05.2020 - 11:24
У чемпіонаті Іспанії немає затвердженої дати поновлення сезону
Фото: Іспанські клуби повертаються до індивідуальних тренувань (twitter.com/LaLiga)

Ла Ліга спростувала слова головного тренера "Леганесі"

Ла Ліга відмовилася підтвердити заяву головного тренера "Леганеса" Хав'єра Агірре, який повідомив, що сезон чемпіонату Іспанії планується відновити 20 червня. Про це Reuters повідомив офіційний представник Прімери.

"Підтвердженої дати поновлення сезону немає. Ми почнемо тренування, а потім будемо чекати рішення уряду. Ми маємо намір відновити сезон в червні, якщо влада вважатиме це за можливе", - заявив він.

Раніше Агірре в ефірі мексиканського веб-сайту Marca Claro повідомив, що керівництво Ла Ліги поінформувало клуби про намір відновити чемпіонат Іспанії 20 червня. Решту матчів сезону планується зіграти до 26 липня.

Чемпіонат Іспанії, як і у всіх провідних європейських лігах, був тимчасово припинений через пандемію коронавірусної інфекції. Після 27 турів лідером таблиці Прімери є "Барселона", яка випереджає на два очки мадридський "Реал".

Раніше командам дозволили проводити індивідуальні тренування. Обов'язкова умова - всі гравці повинні пройти тестування на коронавірус. Деякі клуби вже оголосили про поступове відновлення занять.

Нагадаємо, президент футбольного чемпіонату Іспанії Хав'єр Тебас озвучив три потенційних дати поновлення турніру - 28 травня, 6 червня і 28 червня. Потім ЗМІ писали про плани провести рестарт в одну з п'ятниць - 12, 19 або 26 червня.

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