Чемпионат Франции возобновится не ранее середины июня

Чемпионат Франции по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, может возобновиться в июне, однако будет проходить без зрителей. Об этом сообщает L'Equipe.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о продлении карантина в стране до 11 мая, а спортивные мероприятия со зрителями нельзя проводить до середины июля. Возобновление будет возможно только при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Профессиональная футбольная лига Франции работает над двумя вариантами возобновления сезона. Матчи Лиги 1 планируют возобновить 3 или 17 июня. Кроме того, в руководстве решили начать следующий сезон 23 августа. Текущий сезон нужно доиграть к 25 июля, чтобы у команд было хотя бы четыре недели отдыха.

Отметим, что в чемпионате Франции осталось доиграть 10 туров.

Напомним, зарплата бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара из-за пандемии коронавируса может быть сокращена на 50 процентов. Также половины оклада могут лишиться другие футболисты чемпионата Франции с зарплатой более 100 тысяч евро в месяц.