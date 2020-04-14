Чемпіонат Франції відновиться не раніше середини червня

Чемпіонат Франції з футболу, який був припинений через пандемію коронавірусу, може відновитися в червні, однак буде проходити без глядачів. Про це повідомляє L'Equipe.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон оголосив про продовження карантину в країні до 11 травня, а спортивні заходи з глядачами не можна проводити до середини липня. Відновлення буде можливо тільки за порожніх трибун.

Раніше повідомлялося, що Професійна футбольна ліга Франції працює над двома варіантами відновлення сезону. Матчі Ліги 1 планують відновити 3 або 17 червня. Крім того, в керівництві вирішили почати наступний сезон 23 серпня. Поточний сезон потрібно дограти до 25 липня, щоб у команд було хоча б чотири тижні відпочинку.

Зазначимо, що в чемпіонаті Франції залишилося дограти 10 турів.

Нагадаємо, зарплата бразильського нападника французького ПСЖ Неймара через пандемію коронавірусу може бути скорочена на 50 відсотків. Також половини окладу можуть втратити інші футболісти чемпіонату Франції з зарплатою більше ніж 100 тисяч євро на місяць.