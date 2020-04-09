Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесен на 2022 год из-за проведения в 2021 году Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Европейское первенство должно было пройти со 2 по 19 сентября 2021 года в Германии, Грузии, Чехии и Италии, однако в связи с тем, что даты Олимпиады были изменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции, континентальное первенство решили провести на год позже. Новые даты - с 1 по 18 сентября 2022 года.

Также сообщается, что квалификационные соревнования на Игры у мужчин пройдут с 22 июня по 4 июля 2021 года. Эти даты пока не утверждены Международным олимпийским комитетом (МОК).

Отметим, что чемпионат Европы-2021 среди женщин пройдет с 17 по 27 июня 2021 года в Испании и Франции.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В связи с новыми датами проведения Олимпиады также был перенесен на 2022 год чемпионат мира по легкой атлетике.

Напомним, квалификационные турниры к Играм в легкой атлетике приостановлены.