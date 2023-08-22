ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чемпіон світу та Європи очолив молодіжку Франції перед Олімпіадою-2024

Париж, Вівторок 22 серпня 2023 10:55
UA EN RU
Чемпіон світу та Європи очолив молодіжку Франції перед Олімпіадою-2024 Фото: Тьєррі Анрі часів роботи в "Монреалі" (thecanadianpress.com)
Автор: Антон Федорців

Легенда англійської Прем'єр-ліги Тьєррі Анрі став головним тренером молодіжної збірної Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

46-річний фахівець повернувся до лав "триколірних" у новому статусі. Він працюватиме з командою у кваліфікації до Євро-2025 і готуватиме молодіжку до Олімпійських ігор.

Анрі підписав контракт на 2 роки. На посаді новий керманич збірної Франції U-21 дебютує 11 вересня поєдинком проти молодіжної збірної Словенії. Асистентом чемпіона світу-1998 став Жераль Батікль.

Донедавна головним тренером французької молодіжки був Сільвен Ріполль. Під його керівництвом "триколірні" дійшли до чвертьфіналу молодіжного Євро-2023. Там французи поступилися збірній України U-21.

Що відомо про Тьєррі Анрі-тренера

Взимку 2015 року почав працювати в молодіжному секторі лондонського "Арсенала". Згодом став асистентом Роберто Мартінеса в збірній Бельгії.

Перебував на посаді два роки. У жовтні 2018-го розпочав самостійну роботу з французьким "Монако", але недопрацював до кінця сезону. У листопаді наступного року очолив "Монреаль Імпакт", на чолі якого перебував до лютого 2021-го. Потім повернувся до Бельгії на роль асистента.

Контракт із Королівською Бельгійською футбольною асоціацією завершився 31 грудня. Працював експертом на телебаченні.

До слова, напередодні збірна України оголосила склад на Англію та Італію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області
Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам