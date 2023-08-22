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Чемпион мира и Европы возглавил молодежку Франции перед Олимпиадой-2024

Париж, Вторник 22 августа 2023 10:55
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Чемпион мира и Европы возглавил молодежку Франции перед Олимпиадой-2024 Фото: Тьерри Анри времен работы в "Монреале" (thecanadianpress.com)
Автор: Антон Федорцив

Легенда английской Премьер-лиги Тьерри Анри стал главным тренером молодежной сборной Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

46-летний специалист вернулся в ряды "трехцветных" в новом статусе. Он будет работать с командой в квалификации к Евро-2025 и готовить молодежку к Олимпийским играм.

Анри подписал договор на 2 года. В должности новый наставник сборной Франции U-21 дебютирует 11 сентября поединком против молодежной сборной Словении. Ассистентом чемпиона мира-1998 стал Жераль Батикль.

До недавнего времени главным тренером французской молодежки был Сильвен Риполль. Под его руководством "трехцветные" дошли до четвертьфинала молодежного Евро-2023. Там французы уступили сборной Украины U-21.

Что известно о Тьерри Анри-тренере

Зимой 2015 года начал работать в молодежном секторе лондонского "Арсенала". Впоследствии стал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

Находился в должности два года. В октябре 2018-го начал самостоятельную работу с французским "Монако", но недоработал до конца сезона. В ноябре следующего года возглавил "Монреаль Импакт", во главе которого находился до февраля 2021-го. Затем вернулся в Бельгию на роль ассистента.

Контракт с Королевской Бельгийской футбольной ассоциацией завершился 31 декабря. Работал экспертом на телевидении.

К слову, накануне сборная Украины объявила состав на Англию и Италию.

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