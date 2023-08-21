Збірна України оголосила склад на Англію та Італію: зірковий легіонер поза заявкою

Керманич національної команди України Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, які готуватимуться до матчів кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року проти збірних Англії та Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

До табору "синьо-жовтих" викликали 25 виконавців. Повернеться до лав збірної після травми універсал лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко.

Поза списком опинився Руслан Маліновський. Українець нещодавно змінив "Марсель" на "Дженоа" на правах оренди. Хавбек покинув французький чемпіонат заради Серії А, оскільки не входив у плани нового менеджера "Олімпіка" Марселіно. Влітку Маліновський не зіграв жодної хвилини.

Збір національної команди розпочнеться 3 вересня. Підопічні Реброва зберуться в передмісті Вроцлава. Саме там 9 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Англії. Натомість 12 вересня на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца" відбудеться виїзний матч проти Італії.

Склад збірної України на вересневі матчі кваліфікації до Євро-2024:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Попов, Тимчик, Миколенко, Забарний, Кривцов, Михайліченко

Півзахисники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Зінченко, Циганков, Мудрик

Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат

Резервний список: Караваєв, Сваток, Піхальонок, Батагов, Сікан

Після чотирьох турів відбору лідером групи C залишається Англія (12 очок). Збірна України провела на поєдинок менше, набрала 6 пунктів і йде другою. Натомість безнадійний аутсайдер квінтету – мальтійці з чотирма поразками.