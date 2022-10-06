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Чемпіон світу та Європи очолив гранда Бундесліги

Фото: Хабі Алонсо вперше очолив клуб вищого дивізіону (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорців

Провальний старт сезону леверкузенського "Байєра" коштував посади головному тренеру команди Герардо Сеоане. Новим керманичем команди став Хабі Алонсо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Невдалий стартовий відрізок сезону призвів до змін на чолі "чорно-червоних". Поразка від "Порту" в Лізі чемпіонів стала фінальним акордом для швейцарського тренера.

Новим головним тренером "Байєра" став Хабі Алонсо. Для 40-річного фахівця цей досвід стане першим на топ-рівні. Раніше він працював із командою U-14 мадридського "Реала" та з резервом "Реал Сосьєдада". На чолі другої команди Сан-Себастьяна він піднявся до Сегунди, а в сезоні 2021/22 не зміг втриматися з басками в дивізіоні.

Алонсо-футболіст запам'ятався виступами за "Ліверпуль", мадридський "Реал" і мюнхенську "Баварію". У складі збірної Іспанії тоді хавбек двічі став чемпіоном Європи (2008, 2012) та чемпіоном світу-2010.

На цей момент "Байєр" іде в зоні вильоту німецької Бундесліги, маючи в активі всього 5 очок після восьми турів. Від рятівної позицїі, щоправда, "Леверкузен" відстає лише на пункт. У Лізі ж чемпіонів команда зберегла шанси на вихід у плей-офф.

До слова, напередодні "Челсі" та "Манчестер Сіті" здобули перемоги з великих рахунком у Лізі чемпіонів.

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