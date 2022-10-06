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Чемпион мира и Европы возглавил гранда Бундеслиги

Фото: Хаби Алонсо впервые возглавил клуб высшего дивизиона (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорцив

Провальный старт сезона леверкузенского "Байера" стоил должности главному тренеру команды Херардо Сеоане. Новым наставником команды стал Хаби Алонсо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Неудачный стартовый отрезок сезона привел к переменам во главе "черно-красных". Поражение от "Порту" в Лиге чемпионов стало финальным аккордом для швейцарского тренера.

Новым главным тренером "Байера" стал Хаби Алонсо. Для 40-летнего специалиста этот опыт станет первым на топ-уровне. Ранее он работал с командой U-14 мадридского "Реала" и с резервом "Реал Сосьедада". Во главе второй команды Сан-Себастьяна он поднялся в Сегунду, а в сезоне 2021/22 не смог удержаться с басками в дивизионе.

Алонсо-футболист запомнился выступлениями за "Ливерпуль", мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию". В составе сборной Испании тогда хавбек дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира-2010.

В настоящее время "Байер" идет в зоне вылета немецкой Бундеслиги, имея в активе всего 5 очков после восьми туров. От спасительной позиции, правда, "Леверкузен" отстает только на пункт. В Лиге чемпионов команда сохранила шансы на выход в плей-офф.

К слову, накануне "Челси" и "Манчестер Сити" одержали победы с крупным счетом в Лиге чемпионов.

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