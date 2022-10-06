Ліга чемпіонів: "Челсі" розгромив "Мілан", "Бенфіка" зупинила зірковий ПСЖ

Трьома розгромами та лише одним нічийним підсумком завершилася програма середи в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Перемоги здобули лондонський "Челсі", "Манчестер Сіті", дортмундська "Боруссія" і туринський "Ювентус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Група E

"Челсі" – "Мілан" – 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Група G

"Манчестер Сіті" – "Копенгаген" – 5:0

Голи: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (автогол), Марез, 55, Альварес, 76

"Севілья" – "Боруссія" Дортмунд – 1:4

Голи: Ен Несірі, 51 – Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адеємі, 43, Брандт, 75

Група H

"Ювентус" – "Маккабі" Хайфа – 3:1

Голи: Рабйо, 35, 83, Влаховіч, 55 – Давід, 75

"Бенфіка" – ПСЖ – 1:1

Голи: Данілу, 41 (автогол) – Мессі, 22

На "Стемфорд Брідж" господарі розпочали розгром міланців у середині першого тайму, коли Фофана під час метушні після подачі з кутового проштовхнув м'яч у сітку. Після перерви "Челсі" забив ще двічі – Обамеянг замкнув у дотик простріл Джеймса, а потім сам англієць відправив м'яч під поперечину з гострого кута.

У Манчестері доля матчу була вирішена за півгодини дублем Холанда. Норвежець спершу з лінії штрафного пробив у кут після пасу Канселу, а згодом вдало зіграв на добиванні. Добив "Копенгаген" голом у власні ворота екс-оборонець "Шахтаря" Хочолава. Після переви забивали резервісти – Марез і Альварес.

У схожому стилі "Боруссія" пофеєрила в Севільї. На 6-й хвилині Геррейро забив класним ударом із кута штрафного під дальню стійку. А перед перервою "джмелі" шокували господарів точними пострілами Беллінгема та Адеємі. У другому таймі команди обмінялися голами – Ен Несірі подарував "Севільї" трохи надії ударом головою після кутового, а Брандт ці мрії розвіяв своїм влучним пострілом.

Тим часом "Юве" вдома не зустрів опору "Маккабі". Неочевидним бомбардиром туринців став Рабйо, який наче форвард реалізував вихід віч-на-віч у першому таймі та забив головою після стандарту в другому. Своїм побаченням із кіпером гостей скористався і Влаховіч. А Давід підсолодив гіркоту поразку команди з Хайфи.

Нарешті в Лісабоні не виявили сильнішого "Бенфіка" та ПСЖ. Парижани повели в середині першої половини, коли Мессі після комбінації з Мбаппе та Неймаром забив черговий гол у своєму стилі. Та здаватися "орли" і не думали, тож зрівняли рахунок перед перервою – Данілу підправив у дальній кут власних воріт фланговий навіс. Більше команди не забивали.