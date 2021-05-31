Чемпион мира U-20 отказался от сборной Украины в пользу Грузии

Игрок киевского "Динамо" и чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили будет играть за взрослую сборную Грузии. Он уже получил грузинский паспорт.

Об этом в Facebook сообщила Федерация футбола Грузии.

В частности, федерация опубликовала фото Цитаишвили в форме сборной Грузии и сопроводила его информацией о том, что футболист получил грузинский паспорт.

В своем Instagram игрок сообщил, что рад быть на своей родине.

Отметим, Цитаишвили является полузащитником украинского клуба "Динамо" (Киев), на правах аренды выступает за полтавскую "Ворсклу". Является победителем молодежного Чемпионата мира по футболу в 2019 году в составе украинской сборной.