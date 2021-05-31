Чемпіон світу U-20 відмовився від збірної України на користь Грузії

Гравець київського "Динамо" і чемпіон світу U-20 у складі збірної України Георгій Цітаішвілі гратиме за дорослу збірну Грузії. Він вже отримав грузинський паспорт.

Про це в Facebook повідомила Федерація футболу Грузії.

Зазначимо, Цітаішвілі є півзахисником українського клубу "Динамо"(Київ), на правах оренди виступає за полтавську"Ворсклу". Є переможцем молодіжного чемпіонату світу з футболу у 2019 році у складі української збірної.

У своєму Instagram гравець повідомив, що радий бути на своїй батьківщині.

Зокрема, федерація опублікувава фото Цітаішвілі у формі збірної Грузії і супроводила його інформацією про те, що футболіст отримав грузинський паспорт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два гравці з розширеного списку збірної України пропустять Євро-2020. Це півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка і хавбек італійської "Аталанти" Віктор Коваленко.

Незважаючи на нічию з Бахрейном, Україна зберігає 24-е місце в рейтингу Міжнародної федерації футболу ФІФА. Перша п'ятірка виглядає наступним чином-Бельгія, Франція, Бразилія, Англія і Португалія.