Два игрока из расширенного списка сборной Украины пропустят Евро-2020

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка пропустит Чемпионат Европы-2020 из-за травмы. Также на Евро не сыграет хавбэк "Аталанты" Виктор Коваленко.

По информации Football.ua, Коноплянка не успеет в полной мере восстановиться от мышечного повреждения, которое он получил весной, из-за чего пропустил финиш чемпионата. Ожидалось, что вингер сможет восстановиться к началу ЧЕ.

В минувшем сезоне Коно провел всего 14 матчей за "Шахтер" (337 минут), результативными действиями не отличался.

Также из-за травмы пропустит Евро Коваленко. Как сообщает Команда№1, он уже находится в Киев, где сделал МРТ. Результат анализа - частичный разрыв задней поверхности бедра. Он сможет приступить к тренировкам лишь с 15 июня.

Коваленко перешел в "Аталанту" зимой и лишь однажды выходил на поле в Серии А, сыграв 3 минуты.