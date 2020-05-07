Чемпион мира-2014 вошел в тренерский штаб "Баварии"

Чемпион мира по футболу 2014 года Мирослав Клозе назначен на пост помощника главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Лучший бомбардир в истории сборной Германии по футболу подписал с клубом контракт сроком до 30 июня 2021 года, который начнет действовать с 1 июля.

Клозе после завершения карьеры игрока работал в системе "Баварии", на протяжении двух последних лет он возглавлял юношескую команду мюнхенцев (игроки не старше 17 лет).

В бытность футболистом Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он по два раза выигрывал чемпионат и Кубка Германии.

Вместе с национальной командой Германии он стал чемпионом мира 2014 года. Нападающий является рекордсменом по количеству забитых мячей на чемпионатах мира - 16.

Напомним, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не может договориться с клубом о новом контракте.

"Бавария" на данный момент лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, которая из-за пандемии коронавируса была приостановлена. Сегодня было объявлено, что первенство Германии возобновится 16 мая.