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Вратарь "Баварии" Нойер не может договорится с клубом о новом контракте

Новости » Спорт     30.03.2020 - 11:59
Вратарь "Баварии" Нойер не может договорится с клубом о новом контракте
Фото: Мануэль Нойер (fcbayern.com)

Это происходит на фоне интереса "Челси"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не может договориться с клубом о новом контракте. Об этом сообщает Bild.

Голкипер хочет продления до 2025 года, что позволит ему играть до 39 лет, однако руководство мюнхенцев готово предоставить соглашение лишь до 2023 года. Стороны ищут компромисс в сроках продления соглашения. Нынешнее соглашение истекает в 2021 году.

В то же время, "Челси" намерен подписать Нойера в случае продажи испанского голкипера Кепы Аррисабалаги.

В нынешнем сезоне 34-летний Нойер провел 37 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, пропустив 38 голов.

"Бавария" возглавляет Бундеслигу, опережая "Боруссию" Дортмунд на четыре очка. Чемпионат Германии, как и практически все футбольные турниры, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что "Бавария" может приобрести вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Стегена в качестве замены Нойеру.

Вратарь Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с туринским "Ювентусом" до лета 2021 года. Соглашение голкипера рассчитано до конца текущего сезона.

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