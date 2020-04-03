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"Бавария" продлила контракт с главным тренером

Новости » Спорт     03.04.2020 - 20:56
"Бавария" продлила контракт с главным тренером
Фото: Ханс-Дитер Флик (fcbayern.com)

Ханс-Дитер Флик останется в клубе до лета 2023 года

Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом. Об этом сообщается в Twitter немецкой команды.

Новое соглашение 54-летнего специалиста рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сообщении отмечается, что "Бавария" является единственным немецким клуб, который до сих пор остался во всех трех турнирах.

Флик с лета 2019 года работал в тренерский штаб "Баварии" под руководством Нико Ковача. После его отставки был назначен исполняющим обязанности, в ноябре прошлого года был утвержден в должности главного тренера. До мюнхенского клуба Флик никогда не работал главным тренером на высшем уровне.

Под руководством Флика "Бавария" одержала 18 побед в 22 матчах, трижды уступила и однажды сыграла вничью. После 25 туров мюнхенцы занимают первое место в таблице Бундеслиги, на 4 очка опережая "Боруссию" из Дортмунда. Чемпионат Германии, как и ряд других европейских турниров, приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не может договориться с клубом о новом контракте.

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