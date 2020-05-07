Чемпіон світу-2014 увійшов у тренерський штаб "Баварії"

Чемпіон світу з футболу 2014 року Мирослав Клозе призначений на пост помічника головного тренера "Баварії" Ханса-Дітера Фліка. Про це повідомляється на офіційному сайті мюнхенського клубу.

Найкращий бомбардир в історії збірної Німеччини з футболу підписав з клубом контракт терміном до 30 червня 2021 року, який почне діяти з 1 липня.

Клозе після завершення кар'єри гравця працював в системі "Баварії", протягом двох останніх років він очолював юнацьку команду мюнхенців (гравці не старше 17 років).

Футболістом Клозе виступав за "Баварію" з 2007 по 2011 рік. У складі мюнхенського клубу він по два рази вигравав чемпіонат і Кубка Німеччини.

Разом з національною командою Німеччини він став чемпіоном світу 2014 року. Нападник є рекордсменом за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу - 16.

Нагадаємо, воротар "Баварії" Мануель Нойер не може домовитися з клубом про новий контракт.

"Баварія" на цей момент лідирує в турнірній таблиці Бундесліги, який через пандемію коронавірусу був припинений. Сьогодні було оголошено, що першість Німеччини поновиться 16 травня.