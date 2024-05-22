Компанія Suning Holdings Group залишилася без головного футбольного активу – "нерадзуррі". Китайський холдинг не зміг погасити кредит від американського фонду, тож Oaktree перебрав керування клубом.

Компанія з Нанкіна влітку 2016 року викупила 68,55% акцій "Інтера", а Чжан став президентом "Інтера" восени 2018-го. Через 2,5 роки "нерадзуррі" взяли в Oaktree кредит на 336 млн доларів для покриття збитків унаслідок пандемії коронавірусу.

Термін кредиту – 3 роки. З того часу Чжан кілька разів домовлявся з американським фондом про реструктуризацію боргу. Китайський бізнесмен упродовж останнього часу намагався вибити в Oaktree нове відтермінування.

Американський фонд тепер отримав пакет акцій "нерадзуррі" (99,6%). Першим завданням нові власники визначили гарантування операційної та фінансової стабільності клубу. На менеджмент міланців чекатиме косметичне оновлення, а більшість управлінців збережуть посади. Згодом Oaktree розпочне пошуки нових акціонерів для "Інтера".

"Інтер" достроково став чемпіоном Італії після 33-го туру національної першості. Команда Сімоне Індзагі стала недосяжною для конкурентів. Цьогорічний титул став 20-м в історії клубу. За кількістю Скудетто "нерадзуррі" поступаються лише туринському "Ювентусу" (36).