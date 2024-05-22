RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чемпион Италии внезапно сменил владельца: что произошло

Фото: "Нерадзурри" с чемпионским титулом (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Китайский бизнесмен Стивен Чжан потерял контроль над миланским "Интером" в пользу американской фирмы по управлению активами Oaktree Capital Management.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Calcio e Finanza.

Компания Suning Holdings Group осталась без главного футбольного актива – "нерадзурри". Китайский холдинг не смог погасить кредит от американского фонда, поэтому Oaktree перебрал управление клубом.

Компания из Нанкина летом 2016 года выкупила 68,55% акций "Интера", а Чжан стал президентом "Интера" осенью 2018-го. Через 2,5 года "нерадзурри" взяли у Oaktree кредит на 336 млн долларов для покрытия ущерба вследствие пандемии коронавируса.

Срок кредита – 3 года. С того времени Чжан несколько раз договаривался с американским фондом о реструктуризации долга. Китайский бизнесмен в последнее время пытался выбить в Oaktree новую отсрочку.

Американский фонд теперь получил пакет акций "нерадзурри" (99,6%). Первой задачей новые владельцы определили гарантирование операционной и финансовой устойчивости клуба. Менеджмент миланцев ждет косметическое обновление, а большинство управленцев сохранят должности. Впоследствии Oaktree начнет поиск новых акционеров для "Интера".

"Интер" досрочно стал чемпионом Италии после 33-го тура национального первенства. Команда Симоне Индзаги стала недосягаемой для конкурентов. Титул этого года стал 20-м в истории клуба. По количеству Скудетто "нерадзурри" уступают только туринскому "Ювентусу" (36).

К слову, ранее составили список украинцев-бомбардиров в топ-5 чемпионатов Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Италии