Чемпион IBF Лопес отказался от боя с Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что запланированный поединок с украинцем Василием Ломаченко не состоится. Об этом сообщает Boxingnews24.

По его словам, все из-за запрета на перелеты, введенного из-за пандемии коронавируса.

"Бой с Ломой не состоится, потому что он находится в Украине, а из-за запретов на перелеты он не может попасть в США", - заявил Теофимо Лопес.

Поэтому американский чемпион уже начал поиски следующего соперника.

"Мы пытались организовать бой с Дэвином Хэйни, но они не ответили нам. Есть 15 лучших боксеров в моей весовой категории, но большинство из них находятся за пределами страны. Это отстой. Джервонта Дэвис, я хочу драться. Я думаю, что мой пояс говорит о том, что я лучший", - добавил Лопес.

Ломаченко владеет титулами WBC, WBA и WBO. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF. Изначально бой Ломаченко и Лопеса планировали провести 30 мая. В марте поединок был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее промоутер Ломаченко заявил, что из-за карантина он не может организовать бой. Он выразил надежду о проведении поединка осенью, отметив при этом, что бой без зрителей не состоится.