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Соперник Ломаченко выразил недовольство из-за неопределенности с боем

Новости » Спорт     20.03.2020 - 11:12
Соперник Ломаченко выразил недовольство из-за неопределенности с боем
Фото: Лопес и Ломаченко (instagram.com/lomus_official)

Вокруг поединка существует неопределенность

Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес выразил недовольство из-за неопределенности с боем против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко. Об этом сообщает ESPN.

Накануне стало известно, что украинский боксер прибыл на родину, прервав подготовку к объединительному бою из-за коронавируса.

"С Ломаченко было трудно вести переговоры. Он хотел больший процент прибыли. Мы долго не могли договориться, но когда это произошло, они отправили его назад в Украину. Я ничего не понимаю, я просто расстроен от того, как он подходит ко всем этим вещам. Я хочу провести этот бой для фанатов, но мы не собираемся ждать Ломаченко", - сказал Лопес.

Американский боксер добавил, что он уже некоторое время хочет подняться в весовой категории.

"Единственное, что мне мешает - бой с Ломаченко. Если этот поединок не состоится, это не моя вина", - отметил он.

Возможный перенос поединка между спортсменами еще не согласован. Изначально бой был запланирован на 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Напомним, из-за пандемии коронавируса может быть перенесен второй бой Александра Усика в супертяжелом весе.

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