Чемпион Европы по борьбе Новиков стал спортсменом месяца в Украине

Борец греко-римского стиля Семен Новиков впервые признан лучшим спортсменом месяца в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В феврале украинский спортсмен стал чемпионом Европы по борьбе в категории до 87 кг. В финале он одолел чемпиона Европы и призера чемпионатов мира по Венгрии Виктора Льоринца. Новиков не оставил шансов сопернику, победив венгра со счетом 7: 1.

Личный наставник украинском Юрий Тимченко признан лучшим тренером месяца.

К триумфу на европейском первенстве среди взрослых Семен Новиков уже дважды поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира в возрастной категории U-23.

Напомним, каратистка Анжелика Терлюга была признана лучшей спортсменкой Украины в январе.