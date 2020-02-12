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Украинец Новиков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Новости » Спорт     12.02.2020 - 09:57
Украинец Новиков стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
Фото: Семен Новиков (twitter.com/wrestling)

Достойная смена Беленюку

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золото чемпионата Европы в категории 87 кг. Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

В финале соревнований украинец уверенно победил венгра Виктора Льоринца - 7:1.

В полуфинале Новиков победил в российского спортсмена Александра Комарова, бой закончился со счетом 6:3. В 1/4 украинец одолел турка Метехана Басара - 7:2, а в 1/8 финала Новиков досрочно одержал победу над испанцем Гаско Фреснеду со счетом 9:0.

В прошлом году именно этого борца в решающей схватке чемпионата мира одолел лидер сборной Украины в весе до 87 кг Жан Беленюк. Он пропускает нынешний чемпионат Европы и продолжает готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио, лицензию на участие в которых он уже имеет.

Кроме того, для Украины на этом чемпионате бронзовую медаль виборлы Ленур Тимиров (весовая категория до 63 кг) и Николай Кучмий (весовая категория до 130 кг).

Чемпионат Европы по борьбе проводится в Риме (Италия), он продлится до 16 февраля.

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