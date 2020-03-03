Чемпіон Європи з боротьби Новіков став спортсменом місяця в Україні

Борець греко-римського стилю Семен Новіков вперше визнаний кращим спортсменом місяця в Україні. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

У лютому український спортсмен став чемпіоном Європи з боротьби в категорії до 87 кг. У фіналі він здолав чемпіона Європи та призера чемпіонатів світу з Угорщини Віктора Льорінца. Новіков не залишив жодних шансів супернику, перемігши угорця з рахунком 7:1.

Особистий наставник українця Юрій Тимченко визнаний кращим тренером місяця.

До тріумфу на європейській першості серед дорослих Семен Новіков вже двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонатів світу у віковій категорії U-23.

Нагадаємо, каратистка Анжеліка Терлюга була визнана кращою спортсменкою України в січні.