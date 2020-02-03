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Каратистка Терлюга признана лучшей спортсменкой января в Украине

Новости » Спорт     03.02.2020 - 16:14
Каратистка Терлюга признана лучшей спортсменкой января в Украине
Фото: Анжелика Терлюга (twitter.com/OlympicUA)

В прошлом месяце она добыла золотую и серебряную медали

Каратистка Анжелика Терлюга признана лучшей спортсменкой Украины в январе. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Лучшим тренером месяца признан наставник 27-летней спортсменки Денис Морозов.

В начале 2020 Анжелика успешно выступила на двух престижных международных турнирах. Украинская спортсменка победила на соревнованиях Karate 1 Серии А в Сантьяго (Чили), а также завоевала серебряную награду этапа Премьер-лиги Karate 1 в Париже (Франция).

Отметим, что Анжелика Терлюга возглавляет мировой рейтинг в весовой категории 55 кг и находится среди лидеров зачета на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

Анжелика во второй раз получает звание лучшей спортсменки месяца в Украине.
До этого Национальный олимпийский комитет Украины удостаивал ее такого звания в мае 2018 года.

Напомним, ранее вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук впервые была признана лучшей спортсменкой месяца в Украине.

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