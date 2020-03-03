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Чемпион Европы по борьбе Новиков стал спортсменом месяца в Украине

Новости » Спорт     03.03.2020 - 14:04
Чемпион Европы по борьбе Новиков стал спортсменом месяца в Украине
Фото: Семен Новиков (noc-ukr.org)

Это первая подобная награда для спортсмена

Борец греко-римского стиля Семен Новиков впервые признан лучшим спортсменом месяца в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В феврале украинский спортсмен стал чемпионом Европы по борьбе в категории до 87 кг. В финале он одолел чемпиона Европы и призера чемпионатов мира по Венгрии Виктора Льоринца. Новиков не оставил шансов сопернику, победив венгра со счетом 7: 1.

Личный наставник украинском Юрий Тимченко признан лучшим тренером месяца.

К триумфу на европейском первенстве среди взрослых Семен Новиков уже дважды поднимался на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира в возрастной категории U-23.

Напомним, каратистка Анжелика Терлюга была признана лучшей спортсменкой Украины в январе.

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