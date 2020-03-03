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Чемпіон Європи з боротьби Новіков став спортсменом місяця в Україні

Новини » Спорт     03.03.2020 - 14:04
Чемпіон Європи з боротьби Новіков став спортсменом місяця в Україні
Фото: Семен Новіков (noc-ukr.org)

Це перша подібна нагорода для спортсмена

Борець греко-римського стилю Семен Новіков вперше визнаний кращим спортсменом місяця в Україні. Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

У лютому український спортсмен став чемпіоном Європи з боротьби в категорії до 87 кг. У фіналі він здолав чемпіона Європи та призера чемпіонатів світу з Угорщини Віктора Льорінца. Новіков не залишив жодних шансів супернику, перемігши угорця з рахунком 7:1.

Особистий наставник українця Юрій Тимченко визнаний кращим тренером місяця.

До тріумфу на європейській першості серед дорослих Семен Новіков вже двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу чемпіонатів світу у віковій категорії U-23.

Нагадаємо, каратистка Анжеліка Терлюга була визнана кращою спортсменкою України в січні.

Українка стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби Беленюк визнаний найкращим спортсменом вересня в Україні
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