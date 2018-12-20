"Челси" включился в борьбу за хавбека "Реала"

Фото: Иско (realmadrid.com)

Клуб готов выложить за игрока 77 млн евро

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах полузащитника мадридского "Реала" Иско. Как пишет The Sun, клуб готов выложить за игрока 77 млн евро.

Отмечается, что лондонский клуб предлагает испанцу 280 тысяч евро в неделю. Предполагаемый контракт будет рассчитан на 4,5 года.

Напомним, ранее главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определил Иско как приоритетную трансферную цель английского клуба.

Сам хавбек готов рассмотреть предложения о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что у Иско разгорелся конфликт с главным тренером команды Сантьяго Солари. После одного из матчей чемпионата Испании игрок отказался пожать специалисту руку, после чего стал реже выходить на поле.

На счету игрока гол и две результативные передачи в 11 матчах Примеры нынешнего сезона.