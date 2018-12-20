"Челсі" включився у боротьбу за хавбека "Реала"

Фото: Іско (realmadrid.com)

Клуб готовий викласти за гравця 77 млн євро

Лондонський "Челсі" зацікавлений в послугах півзахисника мадридського "Реала" Іско. Як пише The Sun, клуб готовий викласти за гравця 77 млн євро.

Відзначається, що лондонський клуб пропонує іспанцеві 280 тисяч євро на тиждень. Передбачуваний контракт буде розрахований на 4,5 роки.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола визначив Іско як пріоритетну трансферну мету англійського клубу.

Сам хавбек готовий розглянути пропозиції про зміну клубної прописки в зимове трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що у Іско розгорівся конфлікт з головним тренером команди Сантьяго Соларі. Після одного з матчів чемпіонату Іспанії гравець відмовився потиснути фахівця руку, після чого став рідше виходити на поле.

На рахунку гравця гол і дві результативні передачі в 11 матчах Прімери нинішнього сезону.