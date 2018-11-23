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"Челси" продлил контракт с основным полузащитником

Новости » Спорт    23.11.2018 - 12:36
"Челси" продлил контракт с основным полузащитником
Фото: Нголо Канте (chelseafc.com)

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года

Опорный полузащитник "Челси" Н'Голо Канте продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

Новое соглашение француза с клубом рассчитано на пять лет - до 2023 года. Детали сделки не разглашаются, но по информации британской прессы футболист будет зарабатывать 280 тысяч фунтов в неделю.

Канте переехал в Лондон после чемпионского сезона в "Лестере" и сразу же выиграл чемпионат и с лондонцами. Помимо этого, в сезоне 2016/17 опорник стал лучшим игроком Премьер-лиги. 

В следующем году Канте вместе с "Челси" завоевал Кубок Англии и был признан лучшим игроком команды в сезоне. Также летом в составе сборной Франции Канте стал чемпионом мира.

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