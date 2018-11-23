"Челси" продлил контракт с основным полузащитником

Фото: Нголо Канте (chelseafc.com)

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года

Опорный полузащитник "Челси" Н'Голо Канте продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

Новое соглашение француза с клубом рассчитано на пять лет - до 2023 года. Детали сделки не разглашаются, но по информации британской прессы футболист будет зарабатывать 280 тысяч фунтов в неделю.

#FridayFeeling brought to you by @nglkante, who will be a Blue for five more years! #Kante2023 pic.twitter.com/evwr1rlKQ2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2018

Канте переехал в Лондон после чемпионского сезона в "Лестере" и сразу же выиграл чемпионат и с лондонцами. Помимо этого, в сезоне 2016/17 опорник стал лучшим игроком Премьер-лиги.

В следующем году Канте вместе с "Челси" завоевал Кубок Англии и был признан лучшим игроком команды в сезоне. Также летом в составе сборной Франции Канте стал чемпионом мира.