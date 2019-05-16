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"Челси" вернет Игуаина в "Ювентус" по окончании аренды

Новости » Спорт    16.05.2019 - 14:33
"Челси" вернет Игуаина в "Ювентус" по окончании аренды
Фото: Гонсало Игуаин (chelseafc.com)

Игрок находится не в самой лучшей форме

Лондонский "Челси" не будет продолжать арендное соглашение с нападающим Гонсало Игуаином, права на которого принадлежат туринскому "Ювентусу". Об этом сообщает Daily Mail.

Аргентинец перешел в "Челси" на правах аренды в январе и с тех пор забил пять голов в 14 матчах чемпионата Англии. Как отмечает издание, по условиям арендного соглашения "Челси" может продлить контракт еще на один сезон за почти 20,2 млн долларов или выкупить контракт у "Ювентуса" за около 40,5 млн долларов.

Сообщается, что руководство лондонского клуба разочаровалось в 31-летнем форварде, который мало забивал и находится не в лучшей форме. Поэтому клуб решил не использовать опции аренды и вернуть игрока в "Ювентус" после финала Лиги Европы.

Контракт аргентинского форварда с туринцами заканчивается через два года.

Стоит отметить, что лондонцы приняли такое решение несмотря на запрет со стороны ФИФА на регистрацию новых игроков.

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