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ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный запрет

Новости » Спорт    08.05.2019 - 15:54
ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферный запрет
Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/ChelseaFC)

Лондонцы имеют право оспорить это решение в CAS

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию "Челси" на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.  Об этом сообщила пресс-служба организации.

Лондонский клуб не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.

Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду "Челси", кроме того, клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.

Также ФИФА оставила в силе штраф "Челси" в размере 600 тысяч швейцарских франков.

Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Cхожим санкциям уже подвергались каталонская "Барселона", а также мадридские "Реал" и "Атлетико". В связи с этим новичкам команды, среди которых были такие игроки, как Арда Туран и Диего Коста, пришлось ждать полгода, чтобы дебютировать за новый клуб.

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